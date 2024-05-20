«Ланс» упустил победу над «Монпелье» и шестое место

Победа над «Монпелье» гарантировала «Лансу» шестое место в заочном споре с «Лионом». И изначально все шло по плану «кроваво-золотых». Элю Вахи открыл счет на четвертой минуте, а Дейвер Мачадо укрепил перевес на 45-й минуте. Однако после перерыва гости выжали максимум из редких моментов и отыгрались. Отман Маамма и Лукас Минкарелли Дэвин стали героями «Монпелье» - 2:2. Так как «Лион» чудом успел обыграть своего соперника, «Ланс» все же финишировал седьмым, а «Монпелье» стал 12-м.
Протокол игры
|(1:0) Вахи Элю4'
|(2:0) Мачадо Дейвер45'
|58'Маамма Отман (2:1)
|74'Минкарелли Дэвин Лукас (2:2)
Лека Жан-Луи•Гради Жонатан•Хусанов Абдукодир82' (Саид Уэсли (82') •Медина Факундо•Агилар Рубен70' (Томассон Адриен (70') •Мачадо Дейвер•Менди Нампали•Коста Давид•Сотока Флориан82' (Гилавоги Морган (82') •Фюльжени Анжело70' (Франковски Пшемыслав (70') •Вахи Элю90' (Сишуба Аянда (90')
Берто Димитри•Хефти Сильван•Жюльен Кристофер•Модибо Саньян•Минкарелли Дэвин Лукас79' (Силла Иссиага (79') •Омерагич Бечир•Шотар Жорис•Маамма Отман59' (Карамо Янн (59') •Фаяд Халил46' (Леруа Лео (46') •Кулибали Танги59' (Хазри Вахби (59') • 90'Адамс Акор79' (Делайе Саша (79')
Запасные: Диздаревич Белмин•Сако Фалае•Тшато Энзо•Сент-Люс Тео
19 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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