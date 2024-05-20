«Ланс» упустил победу над «Монпелье» и шестое место

Победа над «Монпелье» гарантировала «Лансу» шестое место в заочном споре с «Лионом». И изначально все шло по плану «кроваво-золотых». Элю Вахи открыл счет на четвертой минуте, а Дейвер Мачадо укрепил перевес на 45-й минуте. Однако после перерыва гости выжали максимум из редких моментов и отыгрались. Отман Маамма и Лукас Минкарелли Дэвин стали героями «Монпелье» - 2:2. Так как «Лион» чудом успел обыграть своего соперника, «Ланс» все же финишировал седьмым, а «Монпелье» стал 12-м.