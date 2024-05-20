«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место

В последнем туре Лиги 1 «Лион» принимал «Страсбург» в борьбе за шестое место. «Ткачи» упустили свой шанс, хотя и повели после удара Александра Ляказетта. Соперник сравнял стараниями Хабиба Диарра. Ближе к концу Эмануэль Эмега запорол пенальти, и гости упустил супершанс. А вот Александр Ляказетт с 11 метров на 90-й минуте попал - 2:1.
«Лион» едва не пропустил на шестое место «Ланс», но занял его «на флажке». Соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр39'
|63'Диарра Хабиб (1:1)
|(2:1) Ляказетт Александр90'
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас89' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (89') •Матич Неманья•Шерки Райан69' (Нуама Эрнест (69') •Какере Максанс•Толиссо Корентен68' (Мангаля Орель (68') •Бенрахма Саид69' (Фофана Малик (69') •Ляказетт Александр 90'
Беллаароуч Алаа•Сеная Марвин•Дукуре Исмаэль•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Нзингула Рабби83' (Patrick Ouotro (83') •Сантос Андрей•Себас Жереми•Диарра Хабиб69' (Абубакар Али (69') •Делен Тома67' (Перрен Люка (67') •Эмега Эмануэль
19 мая. Стадион "Гроупама Арена".
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