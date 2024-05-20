«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место

В последнем туре Лиги 1 «Лион» принимал «Страсбург» в борьбе за шестое место. «Ткачи» упустили свой шанс, хотя и повели после удара Александра Ляказетта. Соперник сравнял стараниями Хабиба Диарра. Ближе к концу Эмануэль Эмега запорол пенальти, и гости упустил супершанс. А вот Александр Ляказетт с 11 метров на 90-й минуте попал - 2:1.

«Лион» едва не пропустил на шестое место «Ланс», но занял его «на флажке». Соперник - 13-й.