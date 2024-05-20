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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место

20 Мая 2024 • 00:04 Комментировать
Лион
2:1
Страсбург

В последнем туре Лиги 1 «Лион» принимал «Страсбург» в борьбе за шестое место. «Ткачи» упустили свой шанс, хотя и повели после удара Александра Ляказетта. Соперник сравнял стараниями Хабиба Диарра. Ближе к концу Эмануэль Эмега запорол пенальти, и гости упустил супершанс. А вот Александр Ляказетт с 11 метров на 90-й минуте попал - 2:1.

«Лион» едва не пропустил на шестое место «Ланс», но занял его «на флажке». Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Лион2:1Страсбург
(1:0) Ляказетт Александр39'  
  63'Диарра Хабиб (1:1)
(2:1) Ляказетт Александр90'  
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико Николас 89' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 89') Матич НеманьяШерки Райан 69' (Нуама Эрнест ( 69') Какере МаксансТолиссо Корентен 68' (Мангаля Орель ( 68') Бенрахма Саид 69' (Фофана Малик ( 69') Ляказетт Александр  90'
Запасные: Кумбеди СаэльМилагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛоврен ДеянОрбан Гифт
Беллаароуч АлааСеная МарвинДукуре ИсмаэльАбакар СиллаГильберт ФредерикНзингула Рабби 83' (Patrick Ouotro ( 83') Сантос АндрейСебас ЖеремиДиарра Хабиб 69' (Абубакар Али ( 69') Делен Тома 67' (Перрен Люка ( 67') Эмега Эмануэль
Запасные: Дрейер МаттьеДиалло ТидианБаква ДиланСиссоко ИбраимаСоу СаидуФила Карол
19 мая. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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