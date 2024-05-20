«Гавр» уступил «Марселю», но избежал стыков

«Гавр» мог попасть в стыки по итогам 34-го тура Лиги 1 только в случае очень крупного поражения от «Марселя» и очень результативной победы «Меца» над «ПСЖ», то есть, никогда. Команда Далера Кузяева, вышедшего в старте играла не так хорошо, как соперник, но главную, глобальную задачу выполнила.

На 64-й минуте активный Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул пас на пустые ворота от Жонатана Клосса. Еще атака форварда, и на сей раз штанга. Андре Айю чудом не забил, так как кипер смог перевести мяч на угловой. Вскоре Микаэль Мурильо шикарно пробил издали и сделал счет 0:2. На 90-й минуте Уалид эль-Хаджам попал в штангу, а вот Эммануэль Сабби был точен. ВАР отменил взятие ворот - вне игры. Мохамед Байо все же забил гол престижа с пенальти - 1:2.

«Гавр» проиграл, но остался на безопасном четвертом месте с конца, соперник - восьмой.