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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» в добавленное время потерял прямой билет в Лигу чемпионов

20 Мая 2024 • 00:00 Комментировать
Лилль
2:2
Ницца

В рамках 38-го тура чемпионата Франции отношения на поле выясняли «Лилль» и «Ницца». «Догам» нужно было побеждать, причём желательно убедительно по счёту, чтобы сохранить третье место и получить прямой билет в Лигу чемпионов. Четвёртое место тоже даёт путёвку в Лигу чемпионов, но в квалификацию. А вот «Ницца» в турнирном плане мотивирована не была, ведь она уже не могла покинуть пятое место, то есть в лапах «орлят» был билет в Лигу Европы.

Протокол игры  
Лилль2:2Ницца
  10'Лаборд Гаэтан (0:1)
(1:1) Харальдссон Хакон-Арнар55'  
(2:1) Андре Бенжамин73'  
  90'Лотомба Жордан (2:2)
Манноне ВитоДиаките БафодеЙоро ЛениРибейро Александро   61' Исмаили ГонсалвесБенталеб НабильАндре Бенжамин   90' Жегрова Эдон   90'   90' (Кавалейру Иван (   90' ) Гомес Анхель   72' (Кабелла Реми (   72' ) Харальдссон Хакон-Арнар   58'   72' (Гудмундссон Габриэль (   72' ) Дэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамФернандес РафаэльТуре УсманБуадди АйюбМораиш ТиагуИлич Андрей
Булка Марцин   90' Менди АнтуанРосарио ПаблоТодибо Жан-Клер   75' (Дауда Траоре (   75' ) Лоше ТомБога Жереми   75' (Чо Мохамед-Али (   75' ) Будауи ХишемТюрам Кефрен   76' Лаборд Гаэтан   85' (Бальде Алиу (   85' ) Клод-Морис Алексис   65' (Лотомба Жордан (   65' ) Гессан Эванн   64' (Моффи Теремас (   64' )
Запасные: Ндайишимийе ЮссуфДюпе Максим
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Возможно, игроки «Лилля» чувствовали лишнее напряжение из-за необходимости побеждать, в то время как футболисты «Ниццы» могли играть в удовольствие. И уже на десятой минуте Лаборд вывел «орлят» вперёд.

«Лилль» принялся искать свои возможности, но хозяевам чего-то не хватало впереди. Отыграться команда смогла лишь на 55-й минуте, когда забил Харальдссон. Этот гол позитивно повлиял на игроков «Лилля». Они продолжали доминировать и на 73-й минуте повели после результативного удара Андре.

Дальше «Лилль» уже думал о том, как сохранить преимущество. Не получилось – в добавленное ко второму тайму время «доги» пропустили во второй раз, отличился Лотомба. А ещё через несколько минут «Ницца» снова организовала гол, однако после вмешательства ВАР взятие ворот отменили.  

Итоговый счёт – 2:2. «Лилль» упустил победу, а вместе с ней и прямой билет в Лигу чемпионов. «Брест» выиграл свой матч и, обойдя «Лилль», занял третье место. «Брест» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов, а «Лилль» выступит в квалификации этого турнира. 

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