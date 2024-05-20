«Лилль» в добавленное время потерял прямой билет в Лигу чемпионов

В рамках 38-го тура чемпионата Франции отношения на поле выясняли «Лилль» и «Ницца». «Догам» нужно было побеждать, причём желательно убедительно по счёту, чтобы сохранить третье место и получить прямой билет в Лигу чемпионов. Четвёртое место тоже даёт путёвку в Лигу чемпионов, но в квалификацию. А вот «Ницца» в турнирном плане мотивирована не была, ведь она уже не могла покинуть пятое место, то есть в лапах «орлят» был билет в Лигу Европы.

Возможно, игроки «Лилля» чувствовали лишнее напряжение из-за необходимости побеждать, в то время как футболисты «Ниццы» могли играть в удовольствие. И уже на десятой минуте Лаборд вывел «орлят» вперёд.

«Лилль» принялся искать свои возможности, но хозяевам чего-то не хватало впереди. Отыграться команда смогла лишь на 55-й минуте, когда забил Харальдссон. Этот гол позитивно повлиял на игроков «Лилля». Они продолжали доминировать и на 73-й минуте повели после результативного удара Андре.

Дальше «Лилль» уже думал о том, как сохранить преимущество. Не получилось – в добавленное ко второму тайму время «доги» пропустили во второй раз, отличился Лотомба. А ещё через несколько минут «Ницца» снова организовала гол, однако после вмешательства ВАР взятие ворот отменили.

Итоговый счёт – 2:2. «Лилль» упустил победу, а вместе с ней и прямой билет в Лигу чемпионов. «Брест» выиграл свой матч и, обойдя «Лилль», занял третье место. «Брест» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов, а «Лилль» выступит в квалификации этого турнира.