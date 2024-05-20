«Лорьян» вынес «Клермон», но всё равно вылетел в Лигу 2

19 мая «Лорьян» встречался на своём поле с «Клермоном» в матче последнего 34-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась уверенной победой хозяев с крупным счетом 5:0.

Свой первый гол «Лорьян» забил лишь в конце первого тайма благодаря точному удару Лорана Абергеля из-за пределов штрафной площади. Спустя три минуты хозяева заработали пенальти, который спокойно реализовал Мохаммед Бамба. До разгромного счет довел Бадредин Буанани, забивший с правой ноги на 54-й минуте. Точку в противостоянии поставил Дьенг Бамба, оформивший гол сначала на 63-й минуте, а затем и в компенсированное время.

В 34 турах «Лорьян» набрал всего 29 очков и занял второе с конца место в таблице. У «Меца» столько же очков, но он идет в стыки по личным встречам. «Клермон» с 25 баллами финишировал последним.