«Брест» разгромил «Тулузу» и вырвал путёвку в Лигу чемпионов

В заключительном туре чемпионата Франции «Брест» гостил у «Тулузы» и должен был побеждать как можно крупнее, чтобы опередить «Лилль» в споре за третье место, дающее право попасть в Лигу чемпионов. Хозяева поля разочаровали, нанеся всего один удар, но в обороне сыграли более-менее надежно, не допустив обилия опасных атак. На 48-й минуте был открыт счет, и момент нельзя назвать очень уж опасным. Махди Камара издали стрельнул и идеально попал - 0:1. Вскоре со штрафного Жордан Амави вколотил мяч в сетку - 0:2. Кевин Лала поставил точку на 90-й минуте.

«Брест» в самой концовке выдрал третье место у «Лилля». «Тулуза» - 11-я.