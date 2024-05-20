«Брест» разгромил «Тулузу» и вырвал путёвку в Лигу чемпионов

В заключительном туре чемпионата Франции «Брест» гостил у «Тулузы» и должен был побеждать как можно крупнее, чтобы опередить «Лилль» в споре за третье место, дающее право попасть в Лигу чемпионов. Хозяева поля разочаровали, нанеся всего один удар, но в обороне сыграли более-менее надежно, не допустив обилия опасных атак. На 48-й минуте был открыт счет, и момент нельзя назвать очень уж опасным. Махди Камара издали стрельнул и идеально попал - 0:1. Вскоре со штрафного Жордан Амави вколотил мяч в сетку - 0:2. Кевин Лала поставил точку на 90-й минуте.
«Брест» в самой концовке выдрал третье место у «Лилля». «Тулуза» - 11-я.
Протокол игры
|48'Камара Махди (0:1)
|54'Амави Жордан (0:2)
|90'Лала Кенни (0:3)
Рестес Гийом•Кебен Кевин57' (Магри Франк (57') •Коста Логан•Николайсен Расмус•Деслер Миккел67' (Скюття Наатан (67') •Шмидт Никлас39' (Мависса Кристиан (39') • 53'Кассерес Кристиан•Суасо Габриэль67' (Каманзи Уоррен (67') •Доннум Арон57' (Генро Денис (57') •Даллинга Тийс•Гбоо Янн
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Амави Жордан• 83'Маньетти Уго•Перейра-Лаже Матиаш 79'82' (Дель Кастильо Ромен (82') •Камара Махди•Думбия Камори•Сатриано Мартин87' (Ле Дуарон Жереми (87') •Мунье Стив
19 мая. Стадион "Мунисипал".
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