Жаркая развязка во Франции: «Мец» проиграл «ПСЖ» и вылетел по количеству забитых голов

В последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» играл в гостях у «Меца». Парижане не были всерьёз мотивированы в турнирном плане, ведь они досрочно стали чемпионами Франции. А вот «Мецу» было желательно набрать хотя бы балл, чтобы точно избежать прямого вылета. При этом подняться выше зоны стыковых игр команда практически не могла.

В заявке «ПСЖ» на игру не оказалось звёздного Килиана Мбаппе. Впрочем, даже без лидера команда Луиса Энрике организовала два быстрых гола – забили Карлос Солер и Ли Кан-Ин. Дальше парижане могли плясать от этого преимущества. Они и дальше доминировали на футбольном поле, вот только с завершением атак были трудности. Удивительно, но счёт 0:2 так и остался гореть на табло после финального свистка.

Самое интересное, что в параллельной игре «Лорьян» разнёс «Клермон» со счётом 5:0. В итоге «Лорьян» и «Мец» набрали по 29 очков при одинаковой разности голов (-23). «Лорьян» оказался выше за счёт общего количества забитых голов (43 против 35). То есть «Мец» вылетел из Лиги 1, а «Лорьян» примет участие в стыковых играх.