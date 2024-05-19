«Реймс» обыграл «Ренн» в матче за девятое место

«Реймс» с «Ренном» в очном поединке бились за девятое место Лиги 1. В начале первого тайма хозяева повели после удара Юниса Абдельамида с пенальти, а Серхио Акиеме удвоил перевес. Гости выглядели острее, но ответили только голом престижа Фабиана Ридера - 2:1.

«Реймс» - девятый, соперник - 10-й.