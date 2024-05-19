«Реймс» обыграл «Ренн» в матче за девятое место

«Реймс» с «Ренном» в очном поединке бились за девятое место Лиги 1. В начале первого тайма хозяева повели после удара Юниса Абдельамида с пенальти, а Серхио Акиеме удвоил перевес. Гости выглядели острее, но ответили только голом престижа Фабиана Ридера - 2:1.
«Реймс» - девятый, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Абдельамид Юнис48'
|(2:0) Акиеме Серхио80'
|90'Ридер Фабиан (2:1)
Диуф Йеванн•Коне Абдул70' (Фоке Томас (70') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Акиеме Серхио• 84'Коне Амаду•Манетси Маршал•Ито Дзюня88' (Фофана Яя (88') •Теума Тедди61' (Хадра Реда (61') •Накамура Кейто61' (Ричардсон Амир (61') •Дьяките Умар88' (Диакон Мамаду (88')
Запасные: Чапчет Артур•Де Смет Тибо•Боянг Адама•Ольеро Александр
Манданда Стив•Сейду Алиду•Ву Кристофер•Омари Вармед•Трюффер Адриен• 85'Матусива Азор•Ле Фе Энцо78' (Салах Ибрагим (78') •Гуйри Амин61' (Блас Людовик (61') •Буриго Бенжамен73' (Ридер Фабиан (73') •Дуэ Дезире61' (Йылдырым Бертуг (61') •Террье Мартен
19 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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