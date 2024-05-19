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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» разгромил «Нант» и завоевал серебряные медали Лиги 1

19 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Монако
4:0
Нант
окончен

19 мая прошёл последний тур французской Лиги 1. В одном из матчей «Монако» принимал у себя дома «Нант». Игра завершилась крупной победой монегасков со счетом 4:0.

Уже в самом начале поединка Виссам Бен-Йеддер распечатал сетку соперника, сыграв на опережении в чужой штрафной площади. Спустя четыре минуты Тило Керрер удвоил преимущество, выиграв верховую борьбу после розыгрыша стандартного положения. Третий мяч записал на свой счет Мохамед Камара, который реализовал пенальти в середине тайма, а уже во второй половине встречи точку поставил Элиссе Бен Сехир.

По итогам сезона-2023/24 «Монако» занял второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 67 очков. «Нант» финишировал на 14-й строчке, заработав 33 балла.

Протокол игры  
Монако4:0Нант
(1:0) Бен-Йеддер Виссам6'  
(2:0) Керер Тило10'  
(3:0) Камара Мохамед24'  
(4:0) Бен Сехир Элиссе61'  
Маецки РадославДьятта Крепен 63' (Синго Вилфред ( 63') Керер ТилоСалису МохаммедКайо ЭнрикеКулибали Мамаду 46' (Буабр Саймон ( 46') Магасса Сунгуту  21'Камара Мохамед 78' (Фофана Юссуф ( 78') Бен Сехир Элиссе 77' (Минамино Такуми ( 77') Балогун Фоларин 84' (Мишель Люка ( 84') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Уаттара КассумКён ФилиппВандерсон VДиоп Эден
Лафон АльбанАмьен-Аду Кельвен  36' 63' (Молле Флоран ( 63') Зезе НатанПаллуа Николя 29' (Кадевере Тино ( 29') Коцца Николя 77' (Дуглас Гомес ( 77') Коко МаркусКёмерт ЭрайМутуссами СамуэльАблин Маттис 77' (Дюверн Жан-Кевин ( 77') Сиссоко Мусса  41'Траоре Бени 62' (Бамба Абдул-Кадер ( 62')
Запасные: Петрич ДенисДескамп Реми
19 мая. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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