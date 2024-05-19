«Монако» разгромил «Нант» и завоевал серебряные медали Лиги 1

19 мая прошёл последний тур французской Лиги 1. В одном из матчей «Монако» принимал у себя дома «Нант». Игра завершилась крупной победой монегасков со счетом 4:0.
Уже в самом начале поединка Виссам Бен-Йеддер распечатал сетку соперника, сыграв на опережении в чужой штрафной площади. Спустя четыре минуты Тило Керрер удвоил преимущество, выиграв верховую борьбу после розыгрыша стандартного положения. Третий мяч записал на свой счет Мохамед Камара, который реализовал пенальти в середине тайма, а уже во второй половине встречи точку поставил Элиссе Бен Сехир.
По итогам сезона-2023/24 «Монако» занял второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 67 очков. «Нант» финишировал на 14-й строчке, заработав 33 балла.
Протокол игры
|(1:0) Бен-Йеддер Виссам6'
|(2:0) Керер Тило10'
|(3:0) Камара Мохамед24'
|(4:0) Бен Сехир Элиссе61'
Маецки Радослав•Дьятта Крепен63' (Синго Вилфред (63') •Керер Тило•Салису Мохаммед•Кайо Энрике•Кулибали Мамаду46' (Буабр Саймон (46') •Магасса Сунгуту• 21'Камара Мохамед78' (Фофана Юссуф (78') •Бен Сехир Элиссе77' (Минамино Такуми (77') •Балогун Фоларин84' (Мишель Люка (84') •Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Уаттара Кассум•Кён Филипп•Вандерсон V•Диоп Эден
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен 36'63' (Молле Флоран (63') •Зезе Натан•Паллуа Николя29' (Кадевере Тино (29') •Коцца Николя77' (Дуглас Гомес (77') •Коко Маркус•Кёмерт Эрай•Мутуссами Самуэль•Аблин Маттис77' (Дюверн Жан-Кевин (77') •Сиссоко Мусса• 41'Траоре Бени62' (Бамба Абдул-Кадер (62')
Запасные: Петрич Денис•Дескамп Реми
19 мая. Стадион "Луи II".
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