«Монако» разгромил «Нант» и завоевал серебряные медали Лиги 1

19 мая прошёл последний тур французской Лиги 1. В одном из матчей «Монако» принимал у себя дома «Нант». Игра завершилась крупной победой монегасков со счетом 4:0.

Уже в самом начале поединка Виссам Бен-Йеддер распечатал сетку соперника, сыграв на опережении в чужой штрафной площади. Спустя четыре минуты Тило Керрер удвоил преимущество, выиграв верховую борьбу после розыгрыша стандартного положения. Третий мяч записал на свой счет Мохамед Камара, который реализовал пенальти в середине тайма, а уже во второй половине встречи точку поставил Элиссе Бен Сехир.

По итогам сезона-2023/24 «Монако» занял второе место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 67 очков. «Нант» финишировал на 14-й строчке, заработав 33 балла.