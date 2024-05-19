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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ» на последний матч сезона

19 Мая 2024 • 21:22 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ
1 5.50 X 4.60 2 1.58
1-й тайм

19 мая «ПСЖ» сыграет на выезде против «Меца» в рамках заключительного 34-го тура французской Лиги 1.

С первых минут главный тренер парижан Луис Энрике решил выпустить на поле следующих футболистов: Навас (вр), Нуну Мендеш, Беральдо, Данилу, Мукиэле, Угарте, Солер, Кан-Ин, Маюлу, Асенсио, Рамуш.

Матч «Мец» - «ПСЖ» должен будет стартовать в 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую организует спортивный портал LiveResult.

Стоит сказать, что «ПСЖ» уже давно оформил себе чемпионский титул, а «Мец» продолжает вести борьбу за выживание.

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Евро-Футбол.Ру,
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МЕЦ ПСЖ
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