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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике не вернул Мбаппе в заявку «ПСЖ»

19 Мая 2024 • 12:15 Комментировать

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с испанцем Луисом Энрике объявил заявку команды на гостевой поединок против «Меца» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. В данный список не был включен форвард Килиан Мбаппе, который покинет клуб летом.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мендеш, Мукиэле, Солер, Баркола, Летеллье, Заир-Эмери, Беральдо, Шкриньяр, И. Мбаппе, Заг, Тенас.

Встреча между командами состоится сегодня, 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 16-е место в таблице, а гости – первое.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Кейлор Навас Килиан Мбаппе Мец ещё теги
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