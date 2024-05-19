Энрике не вернул Мбаппе в заявку «ПСЖ»

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с испанцем Луисом Энрике объявил заявку команды на гостевой поединок против «Меца» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. В данный список не был включен форвард Килиан Мбаппе, который покинет клуб летом.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мендеш, Мукиэле, Солер, Баркола, Летеллье, Заир-Эмери, Беральдо, Шкриньяр, И. Мбаппе, Заг, Тенас.

Встреча между командами состоится сегодня, 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 16-е место в таблице, а гости – первое.