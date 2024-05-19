«Марсель» хочет избавиться от бывшего игрока «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть «Марсель» в летнее трансферное окно. Об этом рапортует La Tribune Olympienne.

Согласно сведениям источника, 30-летний защитник больше не входит в планы тренерского штаба провансальского клуба. В связи с этим было принято решение расстаться с Самуэлем. «Марсель» готов рассмотреть как вариант полноценного трансфера, так и аренды.

В текущем сезоне Жиго принял участие в 33 поединках за французский коллектив, в которых записал на свой счет три забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.