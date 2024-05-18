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Чемпионат Франции. Лига 1

Мукиэле должен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно

18 Мая 2024 • 11:35 Комментировать
Мец
...
ПСЖ
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19.05 22:00

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле находится в списке футболистов, которые с большой долей вероятности покинут клуб этим летом. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что француз наверняка продолжит карьеру в другой команде.

По сведениям источника, Мукиэле не устраивает «ПСЖ». Команда Луиса Энирке хочет пригласить нового правого защитника в качестве подстраховки Ашрафу Хакими. Норди в январе был интересен мюнхенской «Баварии», но летом трансфер вряд ли состоится, так как немцы уже приобрели Сашу Боэ под конец зимнего окна.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 26-летний Мукиэле провёл 15 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.

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МЕЦ ПСЖ
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