Мбаппе ответил на вопрос, кто может заменить его в «ПСЖ»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кто из футболистов мог бы заменить его в парижской команде.

«Если «ПСЖ» подписал меня, то сможет подписать и других. Большие футболисты хотят выступать за особенные клубы. «ПСЖ» - именно такой клуб», - передает слова 25-летнего нападающего Get French Football News.

Ранее было объявлено, что Мбаппе покинет парижский гранд на правах свободного агента. Звездный нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале». В ближайшее время стороны подпишут пятилетний трудовой договор. За «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года.