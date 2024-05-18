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Мбаппе ответил на вопрос, кто может заменить его в «ПСЖ»

18 Мая 2024 • 08:17 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кто из футболистов мог бы заменить его в парижской команде.

«Если «ПСЖ» подписал меня, то сможет подписать и других. Большие футболисты хотят выступать за особенные клубы. «ПСЖ» - именно такой клуб», - передает слова 25-летнего нападающего Get French Football News.

Ранее было объявлено, что Мбаппе покинет парижский гранд на правах свободного агента. Звездный нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале». В ближайшее время стороны подпишут пятилетний трудовой договор. За «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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