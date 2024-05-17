Мбаппе: «То, что меня ждёт впереди, будет волшебным»

Килиан Мбаппе, для которого этот сезон станет последним в «ПСЖ», высказался о своём будущем.

Напомним, в начале мае форвард официально объявил, что не будет подписывать с парижанами новое соглашение.

- Когда я покину Францию, я многое потеряю. Но у меня появится много чего другого. Я очень взволнован. То, что меня ждёт впереди, будет волшебным, - цитирует нападающего сборной Франции Get French Football News.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Мбаппе станет «Реал». По данным СМИ и инсайдеров, футболист уже заключит контракт с мадридским клубом, а о переходе официально объявят в начале июня.