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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «То, что меня ждёт впереди, будет волшебным»

17 Мая 2024 • 20:07 Комментировать
Мец
...
ПСЖ
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19.05 22:00

Килиан Мбаппе, для которого этот сезон станет последним в «ПСЖ», высказался о своём будущем.

Напомним, в начале мае форвард официально объявил, что не будет подписывать с парижанами новое соглашение.

- Когда я покину Францию, я многое потеряю. Но у меня появится много чего другого. Я очень взволнован. То, что меня ждёт впереди, будет волшебным, - цитирует нападающего сборной Франции Get French Football News.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Мбаппе станет «Реал». По данным СМИ и инсайдеров, футболист уже заключит контракт с мадридским клубом, а о переходе официально объявят в начале июня.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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МЕЦ ПСЖ
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