Главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе принял решение завершить карьеру. Об этом 70-летний специалист рассказал в беседе с Actu Foot.

— В это воскресенье пройдет последний матч в моей карьере. Я завершаю карьеру. Это мое окончательное решение, — сказал Гассе.

Французский тренер принял «Марсель» в феврале этого года. За это время команда провела 21 матч, в которых смогла одержать восемь побед, три раза сыграла вничью и уступила в десяти поединках.

По итогам 33 сыгранных туров «Марсель» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 47 баллов.

19 мая «Марсель» встретится на выезде с «Гавром» в матче 34-го тура Лиги 1. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.