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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» выкупил футболиста «Вест Хэма»

17 Мая 2024 • 11:26 Комментировать
Монако
...
Нант
1 1.40 X 5.20 2 6.80
19.05 22:00

Тило Керер, права на которого принадлежали «Вест Хэму», будет полноценно выступать за «Монако».

Как сообщается на официальном сайте монегасков, клуб активировал опцию выкупа 27-летнего игрока у английского клуба. В этом сезоне Керер выступал за «Монако» на правах аренды.

Немецкий защитник провёл за «Монако» 17 матчей во всех соревнованиях. Ранее он играл за французский «ПСЖ» и немецкий «Шальке».

«Монако» в этом сезоне уже не опустится ниже второй строчки, клуб осенью сыграет в Лиге чемпионов. Отметим, что за «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

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Монако Вест Хэм Тило Керер ещё теги

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