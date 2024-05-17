«Монако» выкупил футболиста «Вест Хэма»

Тило Керер, права на которого принадлежали «Вест Хэму», будет полноценно выступать за «Монако».

Как сообщается на официальном сайте монегасков, клуб активировал опцию выкупа 27-летнего игрока у английского клуба. В этом сезоне Керер выступал за «Монако» на правах аренды.

Немецкий защитник провёл за «Монако» 17 матчей во всех соревнованиях. Ранее он играл за французский «ПСЖ» и немецкий «Шальке».

«Монако» в этом сезоне уже не опустится ниже второй строчки, клуб осенью сыграет в Лиге чемпионов. Отметим, что за «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.