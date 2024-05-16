Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе

Советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш продолжит работать в «ПСЖ» в следующем сезоне. Об этом информирует Get Football News France.

По данным источника, Кампуш поддерживает хорошие отношения с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани, а также пользуется поддержкой наставника команды Луиса Энрике.

Сейчас португалец занят определением трансферных целей клуба на летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что Кампуш может покинуть французский клуб после ухода Килиана Мбаппе, во многом благодаря которому Кампуш оказался в «ПСЖ».