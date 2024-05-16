Дешам – о следующем клубе Мбаппе: «Килиан давно сделал свой выбор»

Наставник французской сборной Дидье Дешам высказался о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе

- Разве нужно прояснять ситуацию с Килианом? Думаю, скоро будет официальное объявление по его будущему. Он давно сделал свой выбор, - цитирует главного тренера сборной Франции RMC Sport.

Напомним, Мбаппе в мае официально объявил, что не будет подписывать новый контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом на правах свободного агента. По данным СМИ, следующим клубом форварда станет мадридский «Реал», о подписании контракта официально должны объявить в начале июня.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за парижан 47 матчей, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.