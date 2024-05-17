«Монако» Головина уже в Лиге чемпионов: какие интриги остались в чемпионате Франции

В воскресенье вечером пройдут матчи заключительного тура чемпионата Франции. «ПСЖ» уже выиграл титул, но в Лиге 1 решено далеко не всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает турнирную ситуацию и выделяет оставшиеся интриги.

Равенство очков

По обыкновению первым делом смотрим в регламент, чтобы узнать, как команды расставляются по местам при равенстве очков. В Лиге 1 первым критерием после количества баллов является общая разность голов. Если она одинаковая, в ход идут личные встречи (очки, разница голов, количество забитых голов, количество забитых голов на выезде). Дальше, если нужно, команды сравниваются по общему количеству забитых голов. Потом следует общее количество забитых голов в гостевых играх. В крайнем случае считают очки фэйр-плей, то есть карточки.

Лига чемпионов: борьба за прямой билет

Чемпионом Франции ожидаемо стал «ПСЖ». «Монако» Александра Головина обеспечил себе второе место и путёвку в Лигу чемпионов. В последнем туре «Лилль» и «Брест» определят, кто получит третий прямой билет в Лигу чемпионов, а кому придётся выступить в квалификации этого турнира.

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ ПСЖ 33 21 10 2 79 33 +46 73 2 ЛЧ Монако 33 19 7 7 64 42 +22 64 3 ЛЧ Лилль 33 16 10 7 50 32 +18 58 4 ЛЧ квалификация Брест 33 16 10 7 50 34 +16 58

«Лилль» - «Ницца»

«Тулуза» - «Брест»

В заочной борьбе «Лилля» и «Бреста» выше финиширует та команда, которая в последнем туре наберёт больше очков. Если команды наберут одинаковое количество баллов, то их места определит разность голов. Показатели голов у команд, как видим, близки. Если очки и разность голов будут одинаковыми, то выше финиширует «Лилль» за счёт перевеса над «Брестом» в личных встречах (4 очка против 1).

Лига Европы и Лига конференций

В Лиге Европы Францию точно представит «Ницца» - команда уже никуда не денется с пятого места в таблице Лиги 1. Ещё один билет в Лигу Европы по умолчанию достаётся победителю Кубка Франции. Финальный матч турнира пройдёт 25 мая, в нём сразятся «Лион» и «ПСЖ». Если «ПСЖ» выиграет, то шестая команда чемпионата получит путёвку в Лигу Европы, а седьмая – в Лигу конференций. Если же «Лион» завоюет трофей, то он отправится в Лигу Европы независимо от своего итогового места, а в Лигу конференций отправится шестая или седьмая команда Лиги 1 (в зависимости от места «Лиона»).

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 5 ЛЕ Ницца 33 15 9 9 38 27 +11 54 6 ЛК/ЛЕ Ланс 33 14 8 11 43 35 +8 50 7 ЛК (?) Лион 33 15 5 13 47 54 -7 50 8 Марсель 33 12 11 10 50 40 +10 47

«Ланс» - «Монпелье»

«Лион» - «Страсбург»

«Гавр» - «Марсель»

Задача «Ланса» на последний тур – сохранить шестое место, чтобы претендовать на билет в Лигу Европы. Учитывая перевес над «Лионом» в разности мячей, «Лансу» для финиша на шестой строчке хватит своей победы над «Монпелье». Если «Ланс» сыграет вничью, то «Лион» обойдёт «кроваво-золотых» при своей победе. В такой ситуации «Ланс» финиширует седьмым и пройдёт в Лигу конференций при любом исходе кубкового финала (ведь «Лион» будет в топ-6). То есть, как видим, «Лансу» хватит одного балла для гарантированного попадания в еврокубки. Если «Ланс» проиграет, то его могут обойти и «Лион» (при наборе очков), и «Марсель» (при победе). При таком раскладе «Ланс» точно останется без еврокубков.

«Лион», как мы уже разобрались, может пройти в Лигу Европы при победе над «ПСЖ» в финале Кубка Франции. Если в последнем туре «ткачам» удастся подняться на шестое место, то они точно окажутся в Лиге Европы. Для этого «Лиону» нужно набрать в воскресенье больше очков, чем наберёт «Ланс». «Лиону» в игре со «Страсбургом» важно взять хотя бы очко, чтобы остаться на седьмой позиции и гарантировать себе место как минимум в Лиге конференций. При поражении обойти «Лион» может «Марсель» (если обыграет «Гавр»). Тогда лионцы финишируют восьмыми и останутся без еврокубков, если не выиграют Кубок Франции.

«Марсель» займёт шестое место и точно попадёт в еврокубки, если выиграет, а «Ланс» и «Лион» - проиграют. «Марсель» займёт седьмое место и будет претендовать на место в Лиге конференций, если выиграет, а кто-то один из пары «Ланс» - «Лион» проиграет свой матч.

Борьба за выживание: всё почти решено

М Куда Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 15 Гавр 33 7 11 15 33 43 -10 32 16 стыки Мец 33 8 5 20 35 56 -21 29 17 вылет Лорьян 33 6 8 19 38 66 -28 26 18 вылет Клермон 33 5 10 18 26 55 -29 25

«Гавр» - «Марсель»

«Мец» - «ПСЖ»

«Лорьян» - «Клермон»

«Клермон» уже вылетел из Лиги 1. «Лорьян» с высокой долей вероятности станет второй понизившейся в классе командой. «Лорьян» может подняться в зону стыковых игр, если обыграет «Клермон», а «Мец» проиграет «ПСЖ». При этом «Лорьяну» ещё нужно в этих результатах отыграть 7 баллов разницы мячей.

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«Мец», как мы уже выяснили, вряд ли опустится в зону прямого вылета. Скорее всего, команда будет участвовать в стыковых играх, поскольку и обойти «Гавр» почти нереально. «Мец» должен обыграть «ПСЖ» и надеяться на поражение «Гавра» от «Марселя». При этом «Мецу» ещё нужно отыграть в этих результатах 11 баллов разницы мячей.

«Гавр» Далера Кузяева с вероятностью в 99,9% останется в Лиге 1. Команда опустится в зону стыковых игр при фантастическом раскладе, который мы только что проговорили.

Подготовил Александр Тихий.