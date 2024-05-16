Объявлен приговор фанатам «Монпелье», бросавшим петарды во вратаря «Клермона»

Во Франции суд вынес наказание болельщикам, которые бросали петарды во время матча французской Лиги 1.

Напомним, осенью прошлого года во время матча между «Монпелье» и «Клермоном» в компенсированное к матчу время с трибуны бросили петарду, которая попала во вратаря «Клермона» Мори Диава, от чего футболист потерял сознание. Голкипера унесли с поля на носилках, а матч был прерван. Фаната, который бросил во вратаря петарду, приговорили к шести месяцам тюрьмы условно, а болельщику, который дал первому петарду, назначили общественные работы.

«Монпелье» в текущем сезоне набрал 40 очков и идёт на 12 строчке в таблице.

