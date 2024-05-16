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Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной России

16 Мая 2024 • 20:46 Комментировать

Валерий Карпин, главный тренер сборной России объяснил, почему полузащитника «Монако» и одного из лидеров российской команды Александра Головина нет в расширенном списке команды на июньский сбор. Его вечером четверга опубликовала пресс-служба сборной.

«В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что в рамках сбора 7 июня россияне сразятся в столице Беларуси с местной национальной сборной.

Александр Головин пропускает последние матчи «Монако» в сезоне из-за травмы.

Сборная России объявила расширенный состав на июньский сбор

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Евро-Футбол.Ру,
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