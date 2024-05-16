​«Продал «Меган», купил «Седан» - Кулибали вложился в акции

Бывший защитник «Челси» и «Наполи» Калиду Кулибали решил вложиться в акции «Седана» - французского клуба, который обанкротился в прошлом году, но затем был реорганизован и выступил в седьмой по силе лиге французского футбола. Вкладывая свои деньги в акции клуба, Кулибали делает во много символический жест, показывая, что верит в его будущее, несмотря на проблемы с финансами.

Странным в этой истории может показаться то, что ранее Кулибали не имел никакого отношения к клубу и не выступал в нём. Но это объясняется его дружбой с Тедди Пеллерином, входящим в тренерский состав сборной Сенегала. В прошлом Пеллерин тренировал «Седан» - и, судя по всему, именно он убедил Кулибали рискнуть.