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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» переиграл «Марсель» благодаря автоголу

16 Мая 2024 • 00:16 Комментировать
Реймс
1:0
Марсель
окончен

Середняки Лиги 1 «Реймс» и «Марсель» играли в среду. Гости выглядели острее почти во всём, но ничего не добились в итоге. Уже на пятой минуте Маршал Манести отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели офсайд в развитии атаки. Леонардо Балерди опасно пробил головой - рядом с каркасом. Исмаила Сарр упустил свой шанс - парировано. На 33-й минуте Шансель Мбемба плохо сыграл на перехвате прострела, и мяч отскочил в сетку - 1:0. Тут же контратака «Реймса», и Кейто Накамура попал в штангу. Энрике Луис во втором тайме должен был отличиться, но отличный сейв вратаря. Адама Боян после провала защитника умудрился не попасть в рамку.

«Реймс» поднялся на 10-е место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Реймс1:0Марсель
(1:0) Мбемба Шансель33'  
Диуф ЙеваннКоне Абдул 58' (Бузи Максим ( 58') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисАкиеме СерхиоСтамбули Бенжамен  31' 51' (Коне Амаду ( 51') Манетси МаршалИто ДзюняТеума Тедди  65' 75' (Ричардсон Амир ( 75') Накамура Кейто 75' (Боянг Адама ( 75') Дьяките Умар  18' 46' (Хадра Реда ( 46')
Запасные: Де Смет ТибоОльеро АлександрФоке ТомасДиакон Мамаду
Лопес ПауМбемба ШансельБалерди ЛеонардоМеите Бамо 46' (Луис Энрике I ( 46') Клосс Жонатан 79' (Ндиайе Ильман ( 79') Гуйе Папе 62' (Мумбанья Фарис ( 62') Кондогбия Жоффрей  55'Верету ЖорданМерлен Кентен 79' (Мурильо Микаэль ( 79') Сарр ИсмаилаОбамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Гарсия УлиссесОнана ЖанСогло ЭмранБланко РубенКорреа Хоакин
15 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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