«Реймс» переиграл «Марсель» благодаря автоголу

Середняки Лиги 1 «Реймс» и «Марсель» играли в среду. Гости выглядели острее почти во всём, но ничего не добились в итоге. Уже на пятой минуте Маршал Манести отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели офсайд в развитии атаки. Леонардо Балерди опасно пробил головой - рядом с каркасом. Исмаила Сарр упустил свой шанс - парировано. На 33-й минуте Шансель Мбемба плохо сыграл на перехвате прострела, и мяч отскочил в сетку - 1:0. Тут же контратака «Реймса», и Кейто Накамура попал в штангу. Энрике Луис во втором тайме должен был отличиться, но отличный сейв вратаря. Адама Боян после провала защитника умудрился не попасть в рамку.

«Реймс» поднялся на 10-е место, соперник - восьмой.