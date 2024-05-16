«Реймс» переиграл «Марсель» благодаря автоголу

Середняки Лиги 1 «Реймс» и «Марсель» играли в среду. Гости выглядели острее почти во всём, но ничего не добились в итоге. Уже на пятой минуте Маршал Манести отправил мяч в сетку, но судьи усмотрели офсайд в развитии атаки. Леонардо Балерди опасно пробил головой - рядом с каркасом. Исмаила Сарр упустил свой шанс - парировано. На 33-й минуте Шансель Мбемба плохо сыграл на перехвате прострела, и мяч отскочил в сетку - 1:0. Тут же контратака «Реймса», и Кейто Накамура попал в штангу. Энрике Луис во втором тайме должен был отличиться, но отличный сейв вратаря. Адама Боян после провала защитника умудрился не попасть в рамку.
«Реймс» поднялся на 10-е место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Мбемба Шансель33'
Диуф Йеванн•Коне Абдул58' (Бузи Максим (58') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Акиеме Серхио•Стамбули Бенжамен 31'51' (Коне Амаду (51') •Манетси Маршал•Ито Дзюня•Теума Тедди 65'75' (Ричардсон Амир (75') •Накамура Кейто75' (Боянг Адама (75') •Дьяките Умар 18'46' (Хадра Реда (46')
Запасные: Де Смет Тибо•Ольеро Александр•Фоке Томас•Диакон Мамаду
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Балерди Леонардо•Меите Бамо46' (Луис Энрике I (46') •Клосс Жонатан79' (Ндиайе Ильман (79') •Гуйе Папе62' (Мумбанья Фарис (62') •Кондогбия Жоффрей• 55'Верету Жордан•Мерлен Кентен79' (Мурильо Микаэль (79') •Сарр Исмаила•Обамеянг Пьер-Эмерик
15 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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