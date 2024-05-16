Экспериментальный состав «ПСЖ» одолел мотивированную «Ниццу»

В среду «ПСЖ» вторым составом гостил у «Ниццы», не потерявшей шансы на Лигу чемпионов. Мохамед-Али Чо едва не отметился быстрым голом, но пробил в левую штангу. А вот гости не простили соперника после грубой ошибки защитника. Фабиан Руис сразу отпасовал на партнера, и Бредли Баркола слева пробил в дальний угол - 0:1. Баркола вскоре и сам ассистировал, и Йоран Заге в упор переправил мяч - 0:2. Перехват мяча у штрафной «ПСЖ» привел к голевому ответу, Жереми Бога ворвался в штрафную и помог Чо метров с 15 пробить в цель. Голкипер здесь мог выручить. Тут же Бога атаковал из пределов вратарской - парировано ногой. Хорошие моменты у «Ниццы» не стали голевыми. На 75-й минуте Мельвен Бар был удален за фол последней надежды на Баркола. Заге прострелил на Баркола, который с нескольких метров попал в штангу.

1:2, «ПСЖ» давно стал чемпионом, а его соперник занял итоговое пятое место.