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Чемпионат Франции. Лига 1

Экспериментальный состав «ПСЖ» одолел мотивированную «Ниццу»

16 Мая 2024 • 00:10 Комментировать
Ницца
1:2
ПСЖ
окончен

В среду «ПСЖ» вторым составом гостил у «Ниццы», не потерявшей шансы на Лигу чемпионов. Мохамед-Али Чо едва не отметился быстрым голом, но пробил в левую штангу. А вот гости не простили соперника после грубой ошибки защитника. Фабиан Руис сразу отпасовал на партнера, и Бредли Баркола слева пробил в дальний угол - 0:1. Баркола вскоре и сам ассистировал, и Йоран Заге в упор переправил мяч - 0:2. Перехват мяча у штрафной «ПСЖ» привел к голевому ответу, Жереми Бога ворвался в штрафную и помог Чо метров с 15 пробить в цель. Голкипер здесь мог выручить. Тут же Бога атаковал из пределов вратарской - парировано ногой. Хорошие моменты у «Ниццы» не стали голевыми. На 75-й минуте Мельвен Бар был удален за фол последней надежды на Баркола. Заге прострелил на Баркола, который с нескольких метров попал в штангу.

1:2, «ПСЖ» давно стал чемпионом, а его соперник занял итоговое пятое место.

Протокол игры  
Ницца1:2ПСЖ
  18'Баркола Бредли (0:1)
  23'Заге Йорам (0:2)
(1:2) Чо Мохамед-Али32'  
Булка МарцинЛотомба Жордан 58' (Лаборд Гаэтан ( 58') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен  75'Сансон Морган 68' (Гессан Эванн ( 68') Росарио Пабло  90'Тюрам Кефрен 81' (Перро Ромен ( 81') Чо Мохамед-Али 58' (Менди Антуан ( 58') Моффи Теремас 68' (Будауи Хишем ( 68') Бога Жереми
Запасные: Ндайишимийе ЮссуфДюпе МаксимБальде АлиуКлод-Морис Алексис
Тенас АрнауЗаге Йорам  20'Маркиньос Маркос  33'Шкриньяр МиланБералдо Лукас  26'Заир-Эмери УорренВитинья IIФабиан Руис 84' (Солер Карлос ( 84') Кан-Ин Ли 71' (Асенсио Марко ( 71') Рамуш Гонсалу 71' (Маюлу Сенни ( 71') Баркола Бредли
Запасные: Мбаппе ЭйтанУгарте МануэльМукиэле НордиДанилу ПерейраЛетелье АлександрДоннарумма Джанлуиджи
15 мая. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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