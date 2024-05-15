«ПСЖ» не хочет отпускать полузащитника Уоррена Заира-Эмери на летние Олимпийские игры в Париже. По информации Le Parisen, это связано со спадом в результативности у молодого футболиста в последние месяцы.

Также в чемпионе Франции обеспокоены перспективой того, что у полузащитника будет очень ограниченный период восстановления перед следующим сезоном.

Уоррену в минувшем марте исполнилось всего лишь 18 лет. Однако несмотря на возраст в текущем сезоне молодой игрок умудрился сыграть уже в 41 матче за свой клуб в рамках всех официальных турниров. В них он забил три гола и оформил семь голевых передач.