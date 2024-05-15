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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери может не поехать на Олимпиаду – известна причина слухи

15 Мая 2024 • 19:05 Комментировать

«ПСЖ» не хочет отпускать полузащитника Уоррена Заира-Эмери на летние Олимпийские игры в Париже. По информации Le Parisen, это связано со спадом в результативности у молодого футболиста в последние месяцы.

Также в чемпионе Франции обеспокоены перспективой того, что у полузащитника будет очень ограниченный период восстановления перед следующим сезоном.

Уоррену в минувшем марте исполнилось всего лишь 18 лет. Однако несмотря на возраст в текущем сезоне молодой игрок умудрился сыграть уже в 41 матче за свой клуб в рамках всех официальных турниров. В них он забил три гола и оформил семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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