«ПСЖ» связался с представителями Хави Симонса

«ПСЖ» связался с представителями атакующего полузащитника Хави Симонса. В ходе контактов парижский клуб подтвердил, что не планирует продавать 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Если Симонс не захочет возвращаться в «ПСЖ», то он может снова отправиться в аренду. Романо отмечает, что такой сценарий остаётся наиболее вероятным.

В то же время отмечается, что Хави будет иметь право голоса при выборе клуба для аренды. В последнее время хавбека связывают с «Барселоной», где ранее Симонс выступал в академии.

В сезоне 2023/2024 Хави Симонс играет в аренде за «РБ Лейпциг».

«ПСЖ» намерен сорвать трансфер «Барселоны»