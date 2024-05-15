Мостовой считает, что Головин вернётся в Россию без титулов

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о карьере российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Мостовой заявил, что Головин является одним из лучших среди россиян, но он уже никогда не выиграет РПЛ.

«Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет шесть голевых передач. Контракт хавбека с «Монако» рассчитан до 2026 года.

Стоит сказать, что по итогам сезона «Монако» попал в Лигу чемпионов, где сыграет впервые за шесть лет.