Зидан вернулся на футбольное поле и поразил фанатов

Зинедин Зидан накануне поучаствовал в выставочном матче легенд, посвящённом столетию «Бордо». В социальных сетях появились кадры с этого матча. На них Зидан делает трюки с мячом, в том числе жонглирует прямо на бегу. В 51 год ЗиЗу продемонстрировал, что он всё ещё в полном порядке.

За «Бордо» Зидан выступал в 1992-1996 годах, прежде чем перебраться в «Ювентус». В составе французского клуба Зинедин провёл 179 матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 23 результативных паса на партнёров.

Добавим, что Зинедин Зидан уже три года находится без тренерской работы после ухода из «Реала».