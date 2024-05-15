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Чемпионат Франции. Лига 1

Известно, почему Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

15 Мая 2024 • 12:44 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
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Через 8 ч. 15 мин.

Килиан Мбаппе, как уже сообщалось ранее, не сыграет против «Ниццы» в 32-м туре Лиги 1.

По информации журналиста Дини Жила в социальных сетях, у нападающего «ПСЖ»  повреждение задней поверхности бедра.

Встреча между «ПСЖ» и «Ниццей» пройдёт 15 мая, начало запланировано на 22:00 по мск.

Напомним, ранее французский форвард официально объявил о том, что по окончании сезона на правах свободного агента покинет клуб. По данным СМИ, следующим клубом Мбаппе станет мадридский «Реал».

На счету Мбаппе, который выступает за парижан с 2018 года, 306 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 255 голов.


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Евро-Футбол.Ру,
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НИЦЦА ПСЖ
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