Известно, почему Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Килиан Мбаппе, как уже сообщалось ранее, не сыграет против «Ниццы» в 32-м туре Лиги 1.

По информации журналиста Дини Жила в социальных сетях, у нападающего «ПСЖ» повреждение задней поверхности бедра.

Встреча между «ПСЖ» и «Ниццей» пройдёт 15 мая, начало запланировано на 22:00 по мск.

Напомним, ранее французский форвард официально объявил о том, что по окончании сезона на правах свободного агента покинет клуб. По данным СМИ, следующим клубом Мбаппе станет мадридский «Реал».

На счету Мбаппе, который выступает за парижан с 2018 года, 306 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 255 голов.