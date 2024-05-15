Энрике не включил Мбаппе в заявку «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе не сыграет в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Ниццы». Тренерский штаб команды во главе с Луисом Энрике принял решение не включать игрока в заявку из-за повреждения.

Поединок между «ПСЖ» и «Ниццей» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Мбаппе покинет парижский гранд по завершении нынешнего сезона. 25-летний футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале». В скором времени звездный нападающий подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор на пять лет.