Мукиэле хочет перейти в такой же амбициозный клуб, как и «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле намерен покинуть свою команду в летнее межсезонье. По информации от L’Equipe, парижане не будут удерживать французского футболиста, который не входит в планы тренерского штаба.

Если верить источнику, «ПСЖ» не видит в Мукиэле качественного правого защитника, который способен приносить пользу в атаке. Норди также может сыграть и в центре обороны, но на этой позиции у парижан хватает вариантов.

Сообщается, что Мукиэле не будет соглашаться на любое предложение, которое получит летом. Защитник хочет перейти в команду, которая ничем не уступает «ПСЖ» по уровню амбиций.