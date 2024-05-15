Мбаппе не тренируется с «ПСЖ» - названа причина

Звездный форвард Килиан Мбаппе не принял участия в тренировке «ПСЖ» в преддверии поединка чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуб.

25-летний нападающий отсутствовал на занятии из-за повреждения подколенного сухожилия. Клуб дал время Мбаппе на восстановление, разрешив ему не тренироваться с одноклубниками.

В нынешнем сезоне Килиан провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 44 забитых мяча и десять результативных передач. По завершении этой игровой кампании нападающий перейдет в мадридский «Реал».