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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не тренируется с «ПСЖ» - названа причина

15 Мая 2024 • 07:29 Комментировать

Звездный форвард Килиан Мбаппе не принял участия в тренировке «ПСЖ» в преддверии поединка чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуб.

25-летний нападающий отсутствовал на занятии из-за повреждения подколенного сухожилия. Клуб дал время Мбаппе на восстановление, разрешив ему не тренироваться с одноклубниками.

В нынешнем сезоне Килиан провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 44 забитых мяча и десять результативных передач. По завершении этой игровой кампании нападающий перейдет в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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