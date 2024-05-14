​Луис Энрике начал говорить о погоде после вопроса о Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции получил вопрос о Килиане Мбаппе. Недавно форвард объявил об уходе из клуба. Испанский специалист решил уйти от ответа, начав говорить о погоде.

«Сегодня идёт дождь, но это красивый день, потому что мы можете ощутить этот другой воздух. Мне очень нравятся дождливые дни, потому что они напоминают мне Хихон. Думаю, я отлично ответил на ваш вопрос», - сказал Энрике.

В среду, 15 мая, «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Ниццы». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Как известно, «ПСЖ» уже оформил титул чемпиона Франции.