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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике начал говорить о погоде после вопроса о Мбаппе

14 Мая 2024 • 17:19 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 2.55 X 3.70 2 2.55
15.05 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции получил вопрос о Килиане Мбаппе. Недавно форвард объявил об уходе из клуба. Испанский специалист решил уйти от ответа, начав говорить о погоде.

«Сегодня идёт дождь, но это красивый день, потому что мы можете ощутить этот другой воздух. Мне очень нравятся дождливые дни, потому что они напоминают мне Хихон. Думаю, я отлично ответил на ваш вопрос», - сказал Энрике.

В среду, 15 мая, «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Ниццы». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Как известно, «ПСЖ» уже оформил титул чемпиона Франции.

Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»
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Евро-Футбол.Ру,
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НИЦЦА ПСЖ
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