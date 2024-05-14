Луис Энрике высказался о Мбаппе, который уходит в «Реал»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего Килиана Мбаппе во время домашнего поединка чемпионата Франции против «Тулузы». Парижане на своем поле проиграли со счетом 1:3.

«Я не заметил, чтобы было много свиста в сторону Килиана. Слышал только аплодисменты и пение. Это то, чего заслужил этот футболист. Мбаппе – легенда клуба, несмотря на свой юный возраст», - передает слова испанского специалиста Le Parisien.

Мбаппе недавно объявил, что покидает парижский гранд. Новым местом работы нападающего будет мадридский «Реал».