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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба

14 Мая 2024 • 07:43 Комментировать

Во французском «ПСЖ» прокомментировали информацию о возможной драке между звездным нападающим Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Об этом накануне сообщили журналисты Le Parisien.

«Неприятно наблюдать, какие фейки распространяются в СМИ. Не было никакой драки. Президент клуба и Мбаппе регулярно встречались перед играми, чтобы завершить все детали его ухода летом», - передает слова представителя «ПСЖ» газета Marca.

Ранее 25-летний нападающий сообщил, что покидает французский клуб по завершении нынешнего сезона. Новым место работы Мбаппе будет мадридский «Реал».

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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