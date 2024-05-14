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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма получил награду лучшему вратарю сезона в Лиге 1

14 Мая 2024 • 00:07 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
1 2.65 X 3.70 2 2.50
15.05 22:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма удостоился звания лучшего игрока чемпионата на своей позиции.

Итальянец провёл 25 матчей в текущем розыгрыше Лиги 1, пропустив 20 голов и 11 раз сыграв «на ноль». Именно 25-летний футболист парижан был признан UNFP лучшим вратарём французского чемпионата по итогам сезона.

«ПСЖ» смог досрочно защитить чемпионский титул Лиги 1. Коллектив Луиса Энрике опережает «Монако» на шесть очков за один тур до финиша, имея при этом дополнительный матч в запасе.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Он достался столичному клубу в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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