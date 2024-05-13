Защитник «ПСЖ» подтвердил уход из клуба

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Кюрзава продолжит карьеру в другом клубе.

Француз принадлежал парижскому гранду с лета 2015 года, но в последние годы почти не появлялся на поле, а прошлый сезон провёл в аренде в английском «Фулхэме». Недавно Кюрзава объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Истекающий контракт 31-летнего футболиста не будет продлён, поэтому он сможет искать себе новый клуб уже в качестве свободного агента.

Левен Кюрзава отыграл в общей сложности 154 матча за «ПСЖ», отметившись 14 голами и 23 результативными передачами. В текущей кампании игрок лишь однажды вышел на замену.