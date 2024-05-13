Подходит к концу сезон во французском элитном футбольном дивизионе. Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Марселя» по его итогам удостоен приза Марка-Вивьена Фоэ. Эта награда вручается лучшему игроку сезона в чемпионате Франции, который является гражданином африканской страны.

Обамеянг, напомним, является уроженцем Габона. В текущем сезоне 34-летний форвард «Марселя» смог забить 16 голов в рамках 32 матчей первенства, а также восемь раз отметиться ассистом. А если взять все официальные турниры, то в них страйкер настрелял в свои годы 29 голов!

Контракт габонца с «Марселем» рассчитан до конца сезона-2025/26.