Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»

Килиан Мбаппе в воскресенье в последний раз сыграл за «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс». В матче Лиги 1 команда Луиса Энрике проиграла «Тулузе» со счётом 1:3. За два дня до игры Мбаппе опубликовал обращение, в котором объявил об уходе из клуба по завершению сезона. Очевидно, звёздный форвард перейдёт в «Реал».

Как сообщает Le Parisien, президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи остался недоволен тем, что на видео Мбаппе не сказал слов благодарности ни ему, ни эмиру Катара. При этом футболист поблагодарил многих других людей. Аль-Хелаифи расценил это как оскорбление и попытался получить разъяснения. За час до воскресной игры президент «ПСЖ» провёл разговор с Мбаппе в одной из комнат стадиона. В ходе беседы Нассер и Килиан быстро перешли на повышенные тона, а дальше дело переросло в драку.

«Стены тряслись», - так описал ситуацию один из тех, кто находился неподалёку.

В итоге разминка «ПСЖ» началась с задержкой.

Известен игровой номер Мбаппе в «Реале»