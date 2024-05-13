Обамеянг и ещё один игрок «Марселя» могут отправиться в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы за счёт своих широких финансовых возможностей настроены продолжать привлекать качественных футболистов из европейских чемпионатов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марвана Белкасема, клубам Саудовской Аравии интересны два игрока французского «Марселя» - нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и защитник Шансель Мбемба.

34-летний Обамеянг оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 4 миллиона евро, а 29-летний Мбемба – в 15 миллионов евро. Футболисты могут перебраться из Франции в Саудовскую Аравию уже ближайшим летом.