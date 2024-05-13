Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека покинет команду по окончании текущего сезона.

Как утверждает журналист Марван Белькасем, руководство «Лилля» уже смирилось с предстоящим уходом португальского специалиста. Ожидается, что летом 51-летний Фонсека возглавит «Марсель».

Напомним, Фонсека возглавляет «Лилль» с лета 2022 года. Действующий трудовой договор тренера с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

После 33 туров «Лилль» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. В копилке команды 58 набранных очков.

В последнем туре Лиги 1 подопечные Фонсеки примут дома «Ниццу».