Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина ответил на вопрос о возможной смене клуба

13 Мая 2024 • 16:10 Комментировать

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Монако» Александром Головиным, ответил на вопрос, может ли футболист сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Нет ли задачи найти Головину новый клуб? Без комментариев», - цитирует Клюева Metaratings.

Александр Головин завершает уже шестой сезон в «Монако». В клуб Лиги 1 российский полузащитник перебрался из ЦСКА ещё летом 2018 года после выступления на домашнем чемпионате мира. С тех пор Головин провёл за «Монако» 203 официальных матча, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Монако» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
17:08 · Франция. Лига 1
«Лилль» смирился с уходом Фонсеки слухи
16:10 · Франция. Лига 1
Агент Головина ответил на вопрос о возможной смене клуба
11:48 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поздравил Головина с серебром Лиги 1
10:25 · Франция. Лига 1
Главный тренер «ПСЖ» не видел объявления Наваса об уходе из клуба
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продлить аренду Сантоса в «Страсбурге»
08:25 · Франция. Лига 1
«Парк теряет своего принца»: как иностранные СМИ отреагировали на прощальный матч Мбаппе
04:49 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «ПСЖ» был лучшей командой Франции и заслужил чемпионство»
04:38 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Не могу сказать ничего негативного о Мбаппе»
03:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс сделает всё возможное для возвращения в «Барселону» слухи
03:16 · Франция. Лига 1
​«Нант» установил антирекорд французского чемпионата, потерпев девять домашних поражений кряду
02:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую сумму «Реал» заплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса
01:59 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Было приятно работать с Мбаппе»
01:15 · Франция. Лига 1
Угарте ответил, останется ли в «ПСЖ» в новом сезоне
00:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры с Энрике по новому контракту
00:06 · Франция. Лига 1
«Клермон» покидает Лигу 1, «Лорьян» спасёт лишь чудо - результаты тура
Все новости
Рекомендуем