Агент Головина ответил на вопрос о возможной смене клуба

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Монако» Александром Головиным, ответил на вопрос, может ли футболист сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Нет ли задачи найти Головину новый клуб? Без комментариев», - цитирует Клюева Metaratings.

Александр Головин завершает уже шестой сезон в «Монако». В клуб Лиги 1 российский полузащитник перебрался из ЦСКА ещё летом 2018 года после выступления на домашнем чемпионате мира. С тех пор Головин провёл за «Монако» 203 официальных матча, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Монако» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.