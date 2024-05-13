Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поздравил Головина с серебром Лиги 1

Серебряная награда чемпионата Франции Александра Головина в составе «Монако» имеет большое значение и для всего российского футбола. В этом уверен бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Это серебро очень важно для Головина и России. Маленькими шагами нужно возвращаться в Европу, уже нужны не товарищеские игры, а официальные», - цитирует ветерана «Чемпионат».

Также Канчельскис намекнул на то, что Головину, возможно, не стоит рисковать и пытаться перейти в другой европейский клуб, поскольку «Монако» на хорошем счету как во Франции, так и в Европе, а россиянин является одним из его лидеров.

Ранее сборная России поздравила Головина с серебряной медалью сезона.