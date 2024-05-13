Главный тренер «ПСЖ» не видел объявления Наваса об уходе из клуба

Луис Энрике, рулевой «ПСЖ», заявил, что не в курсе скорого ухода из клуба вратаря Кейлора Наваса.

- Кейлор уходит? Я не видел ничего такого, что указывало бы на его уход из клуб, - цитирует испанского специалиста RMC Sport.

Напомним, на прошлой неделе Навас в своих социальных объявил, что этот сезон станет для него последним в «ПСЖ». За парижан он выступает с 2019 года, перейдя из мадридского «Реала». Всего на его счету 113 игр за французскую команду, в которых он в 51 встрече сохранил свои ворота «сухими».

В текущем сезоне Навас принял участие в пяти матчах за «ПСЖ», в которых пропустил семь мячей.