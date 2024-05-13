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Чемпионат Франции. Лига 1

«Парк теряет своего принца»: как иностранные СМИ отреагировали на прощальный матч Мбаппе

13 Мая 2024 • 08:25 Комментировать

12 мая нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл последний матч в форме парижан. Ранее футболист анонсировал уход из клуба в конце текущего сезона.

Игра против «Тулузы» (1:3) на «Парк де Пренц» стала последней для 25-летнего нападающего. Мбаппе после игры попрощался с клубом и болельщиками.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится с читателями тем, как на прощальный матч Мбаппе отреагировали ряд авторитетных иностранных СМИ.

Франция.

La Parisen. Журналисты этого издания озаглавили первую полосу новости об уходе Мбаппе так: «Парк теряет своего принца». Эксперты этого СМИ отметили, что для футбольной Франции этот день ознаменован грустью, а день, когда Мбаппе прощался с «ПСЖ», останется в памяти.

L'équipe. Другое французское СМИ решило озаглавить статью о Мбаппе: «Испорченная вечеринка». Журналисты в колонке написали, что теоретически это должен был быть захватывающий вечер для Парижа, но поражение      подпортило эмоции.

Испания.

Mundo Deportivo. «Мбаппе прощается с «Парк де Пренс» горьким поражением.

AS. «Планы Мбаппе на Мадрид».

Marca. «Грустное прощание».

Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»

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