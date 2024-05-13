Луис Энрике: «ПСЖ» был лучшей командой Франции и заслужил чемпионство»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике высказался о триумфе команды в Лиге 1.

Парижане проводили последний домашний матч сезона уже в качестве досрочных чемпионов, но не смогли порадовать публику «Парк де Пренс», уступив «Тулузе» со счётом 1:3.

«Нет сомнений в том, что мы выиграли этот титул заслуженно. Мы были лучшей командой Франции. Но сейчас мы расстроены, потому что сегодня болельщики заслуживали большего. Свист в наш адрес можно считать оправданным», – заявил в послематчевом интервью испанский специалист, проводящий свой дебютный сезон в «ПСЖ».

«ПСЖ» имеет в своём активе 70 набранных очков после 32 сыгранных матчей в чемпионате. На счету «Монако», занимающего вторую строчку, 64 балла при 33 проведённых играх.