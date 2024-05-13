Луис Энрике: «Не могу сказать ничего негативного о Мбаппе»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что не имеет никаких претензий к Килиану Мбаппе.

25-летний форвард решил не продлевать истекающий контракт с парижским грандом – вместо этого он перейдёт в мадридский «Реал», о чём объявят официально в июне. В воскресенье звёздный француз провёл свой последний матч на «Парк де Пренс» перед отъездом.

«Я не могу сказать о Килиане ничего негативного, у ничего против него не имею. Его поведение всегда было превосходным», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Луиса Энрике.

Гол Мбаппе не помог «ПСЖ» избежать поражения в поединке с «Тулузой» (1:3).