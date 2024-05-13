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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Нант» установил антирекорд французского чемпионата, потерпев девять домашних поражений кряду

13 Мая 2024 • 03:16 Комментировать
Нант
1:2
Лилль

Очень неуверенно выступает в домашних стенах прославленный «Нант», восьмикратный чемпион Франции. В 33-м туре Лиги 1 он проиграл дома «Лиллю» - проиграл в очередной, уже девятый раз кряду в домашних условиях. Серия из девяти домашних поражений кряду в чемпионате стала не только личным антирекордом «Нанта», но и чемпионата в целом - доселе ещё никто не проигрывал такое количество домашних игр подряд.

В последнем туре французского чемпионата «Нант» сыграет в гостях с «Монако», это случится девятнадцатого мая. В настоящий момент «канарейки» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.


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