​«Нант» установил антирекорд французского чемпионата, потерпев девять домашних поражений кряду

Очень неуверенно выступает в домашних стенах прославленный «Нант», восьмикратный чемпион Франции. В 33-м туре Лиги 1 он проиграл дома «Лиллю» - проиграл в очередной, уже девятый раз кряду в домашних условиях. Серия из девяти домашних поражений кряду в чемпионате стала не только личным антирекордом «Нанта», но и чемпионата в целом - доселе ещё никто не проигрывал такое количество домашних игр подряд.

В последнем туре французского чемпионата «Нант» сыграет в гостях с «Монако», это случится девятнадцатого мая. В настоящий момент «канарейки» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.