Луис Энрике: «Было приятно работать с Мбаппе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Килиане Мбаппе в последнем домашнем матче француза перед уходом из клуба.

25-летний форвард забил уже на 8-й минуте встречи с «Тулузой», но прощальный поединок перед публикой «Парк де Пренс» сложился не лучшим образом: гости ответили тремя голами и увезли из Парижа волевую победу.

«Трудно объяснить произошедшее в сегодняшней игре – мы полностью уступали «Тулузе». Мбаппе? Мне было очень приятно работать с ним. Килиан – образцовый игрок», – сказал в интервью Canal+ испанский рулевой.

«ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул Лиги 1. 25 мая команда сыграет в финале Кубка Франции против «Лиона».